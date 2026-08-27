Глава СВР Нарышкин: во встрече с главой ЦРУ Рэтклиффом нет ничего необычного

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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин подтвердил, что встреча с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом состоялась. Его слова передает РИА Новости.

По словам Нарышкина, в практике спецслужб личные контакты руководителей или общение в формате онлайн являются частью повседневной работы, поэтому ничего необычного в такой встрече нет.

"Так что состоявшаяся встреча с Рэтклиффом – это рабочий формат", – подчеркнул глава СВР.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов, которые находятся в компетенции разведывательных служб. Как отметил Нарышкин, эта сфера "довольно деликатная и особая", поэтому детали разговора не раскрываются.

25 августа в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном прилетел самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. СМИ сообщали, что на борту находился Рэтклифф, который прилетал для проведения "ряда встреч".

Самолет ВВС США улетел в этот же день. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что визит Рэтклиффа связан с "контактами между спецслужбами". При этом, по его словам, Владимир Путин с директором ЦРУ не встречался.

Пресс-секретарь президента также указал, что пока рано говорить о влиянии контактов Рэтклиффа с российскими спецслужбами на вывод отношений РФ и США из глубокого кризиса. Однако он подчеркнул, что сам факт переговоров представителей спецслужб двух стран является позитивным явлением.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп назвал визит директора ЦРУ в Россию "отчасти рутинным". При этом он добавил, что из этого "может что-то получиться", но раскрывать деталей поездки он не стал.

