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27 августа, 12:27

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после возгорания автомобиля в Петербурге

Фото: МАХ/"Санкт-Петербург | Питер Live"

Уголовное дело возбуждено после возгорания автомобиля в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб человек, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по городу.

В настоящий момент осмотр места происшествия осуществляют следователи, криминалисты и оперативные службы. Все обстоятельства случившегося выясняются, а в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.

В ведомстве добавили, что в результате ЧП пострадали два человека. Один скончался, а второго доставили в больницу с полученными травмами.

СМИ писали, что легковой автомобиль взорвался в историческом районе Славянка. Предварительно, погиб водитель. По неподтвержденной информации, он мог быть военнослужащим. Машина полностью выгорела, а ее обломки разбросало по улице.

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