Однокрылую летучую мышь спасли в храме Василия Блаженного

Фото: телеграм-канал "Музей Храм Василия Блаженного (Покровский собор)"

Летучую мышь без одного крыла спасли в храме Василия Блаженного в Москве. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале собора.

"В Покровском соборе до открытия музея для посетителей была обнаружена летучая мышка без крыла – она совершенно не могла летать и явно нуждалась в помощи", – говорится в публикации.

Сотрудники храма аккуратно поместили животное в коробку с вентиляцией, а затем связались с профильными службами, которые доставили мышь в Московский зоопарк. Ей уже оказали необходимую помощь.

Ранее работники Ленинградского вокзала спасли котенка, которого заперли в камере хранения. Его достали, накормили и напоили. По словам замначальника Московского метрополитена Юлии Темниковой, животному уже нашли любящих хозяев и безопасный дом.