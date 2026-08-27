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27 августа, 12:29

Город

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве перед Днем города

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве перед Днем города, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Запланированы масштабные работы по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский и Гагаринский, а также Новокутузовского тоннельного комплекса. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения", – заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Промывку тоннелей проведут преимущественно в ночное время. С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов очистят парапеты и стены сооружений, дренажные системы, а также смотровые и сточные колодцы. Для этого задействуют тоннелемоечные машины со специальными щетками и поливомоечную технику.

Перед праздником в городе также промоют более 1,1 тысячи памятников. Сначала специалисты проверят монумент на наличие повреждений и ржавчины. После этого они нанесут на сооружение вспененный раствор, через 10 минут смоют его мощным напором воды, а затем насухо вытрут. Используемые средства не вредят окружающей среде.

"Новости дня": Москву начали готовить к Дню города

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