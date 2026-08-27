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27 августа, 13:11

Город

Акция "Ночь в поликлинике" повторно пройдет в Москве 29 августа

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве 29 августа повторно пройдет акция "Ночь в поликлинике" в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Она состоится с 20:00 до 00:00 на 10 площадках города. Первая такая акция прошла 22 августа и собрала более 8 тысяч человек. За четыре часа профилактические мероприятия посетили в три раза больше горожан, чем за целый день во всех поликлиниках Москвы. Более половины участников были моложе 40 лет.

Во время второй акции москвичи смогут совместить профилактику с культурной программой, которая будет включать музыку, творчество, спорт, гастрономию и интерактивные мероприятия. Медицинская часть позволит пройти биоимпедансный анализ состава тела, получить рекомендации по физической активности и образу жизни.

Посетители с московским полисом ОМС и приложением "ЕМИАС. ИНФО" смогут также сдать кровь в рамках программы "Московский чекап". Для этого необходимо заполнить анкету в приложении и получить персональный набор направлений на обследования с учетом индивидуальных рисков.

Участие в акции бесплатное, предварительная регистрация не требуется. Она пройдет в поликлиниках Центрального, Южного, Юго-Восточного, Западного, Восточного, Северного и Северо-Восточного административных округов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва помогла регионам обработать свыше 16 миллионов исследований с помощью искусственного интеллекта в лучевой диагностике. В 2024 году по поручению Владимира Путина регионам открыли доступ к платформе "МосМедИИ" – к ней подключились более 2 тысяч медицинских организаций из 75 регионов, которые используют 18 ИИ-сервисов для анализа.

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