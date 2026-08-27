Захарова пригрозила Британии ответом на удары ракетами Storm Shadow по России

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Россия в ответ на украинские удары с применением британского оружия может затронуть любые военные объекты Великобритании на Украине и за ее пределами. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает News.ru.

"Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному", – уточнила дипломат.

Она подчеркнула, что Лондон не сможет переложить ответственность за передачу технологий для производства крылатых ракет Storm Shadow на "киевских марионеток".

Ранее сообщалось, что Лондон согласовал возможность для оборонной компании MBDA передать секретные данные Киеву о британских компонентах дальнобойной ракеты SCALP. Утверждалось, что это связано с планами Украины и Франции создать локальные производственные линии на украинской территории.

В Кремле это решение оценили крайне негативно и добавили, что Великобритания "подливает масло в огонь" конфликта на Украине и препятствует мирному урегулированию кризиса.