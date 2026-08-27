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27 августа, 13:28

Экономика

Внебиржевой курс доллара превысил 86 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчетный курс доллара, являющийся ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 86 рублей. Это произошло впервые с 20 марта, следует из данных торгов.

К 13:07 по московскому времени курс вырос на 1,29 рубля относительно прошлого закрытия и достиг 85,96 рубля. Минутами ранее он поднимался до 86,02 рубля.

Тем временем курс евро на российском межбанковском рынке превысил отметку в 100 рублей впервые с 19 марта. По состоянию на 11:01 европейская валюта торговалась на уровне 100,006 рубля.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95–100 рублей. При этом официальный прогноз кредитной организации составляет 85–90 рублей за доллар.

"Деньги 24": курс биткоина за неделю приблизился к 80 тысячам долларов

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