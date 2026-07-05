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05 июля, 10:53

Экономика

Глава РСПП заявил, что рубль может укрепиться к 80–85 за доллар к концу года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс рубля к концу года приблизится к показателю в 80–85 рублей за доллар. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По словам Шохина, такой прогноз нельзя исключать, так как обстановка на мировых рынках, в том числе углеводородов, меняется. Также улучшается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, возможны продвижения в урегулировании украинского конфликта.

Глава РСПП отметил, что у Банка России и Минфина есть возможности "через определенное поведение на валютном рынке", в том числе интервенции, не допускать резкой волатильности рубля.

Шохин напомнил, что уже ранее было высказано мнение о том, что переукрепленная национальная валюта вредит и экспорту, и доходам бюджета, и инвесторам, которые вкладываются в импортозамещение. Поэтому курс в 80–85 рублей позволит балансировать интересы всех заинтересованных сторон, уточнил глава РСПП.

"Мы еще год назад считали оптимальным курсом коридор 90–95 рублей за доллар. Сейчас аппетиты поскромнее у лоббистов, но тем не менее коридор 80–85 рублей на осенне-зимний период был бы, на мой взгляд, оптимальным", – заключил Шохин.

Ранее СМИ писали, что российский рубль в 2025 году опередил курсы основных валют к доллару. За счет своего роста в прошлом году он вошел в топ-5 самых прибыльных активов после платины, серебра, палладия и золота. Национальная валюта за 12 месяцев 2025 года показала самое сильное укрепление с 1994 года (на 45%).

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