Число умерших от Эболы в ДР Конго превысило 490 человек

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Число случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 492. Об этом сообщило министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.

За последние сутки зафиксировано 19 смертей. Общее количество заразившихся достигло 1 528 человек, что на 26 случаев больше по сравнению с 4 июля. Показатель смертности – 32,2%, а показатель отслеживания контактов – 81,5%.

О вспышке Эболы в ДРК стало известно в начале мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию в стране чрезвычайной.

В ВОЗ отмечали, что риск распространения лихорадки в Африке будет существовать всегда. Это объясняется тем, что Эбола является зоонозным заболеванием, то есть оно циркулирует среди диких животных. Поэтому местные жители, часто бывающие в лесах, становятся переносчиками вируса.

При этом, по данным Роспотребнадзора, риск распространения лихорадки в России отсутствует. Специалисты постоянно мониторят эпидемиологическую обстановку в международном пространстве.