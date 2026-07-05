Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота России с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что водный транспорт считается важной и неотъемлемой составляющей транспортной системы России. Он служит социально-экономическому развитию страны, наращиванию межрегиональных и международных связей, надежно обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки.

Президент обратил внимание на масштабные задачи, стоящие перед работниками отрасли. Среди них – обновление флота, модернизация портов, выстраивание логистики и внедрение современных технологий.

Также Путин выразил уверенность в том, что профессионализм сотрудников, приверженность трудовым традициям и осознание значимости работы позволят реализовать намеченные проекты. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению технологического и транспортного суверенитета России.

"Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", – заключил глава государства.

Ранее Путин утвердил стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Она включает в себя анализ развития военно-политической обстановки, возможных вооруженных конфликтов и потенциала ведущих военно-морских держав. Также в документе дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта спецоперации.