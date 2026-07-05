23 вспышки произошли на Солнце 4 июля

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На Солнце зафиксировали 23 вспышки в субботу, 4 июля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

В частности, в рентгеновском диапазоне за этот день зарегистрированы 1 вспышка класса Х, 14 вспышек класса М и 8 – класса С.

Ранее исследователи Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что группа пятен 4478 достигла наибольшего в этом году размера – 1 190 единиц, тогда как предыдущая наибольшая группа 4366 достигала 1 100 единиц.

При этом фактической активности в области пока не наблюдается. Эксперты отметили, что, несмотря на то, что она накапливает энергию, больших взрывов не фиксируется.