В МВД заявили, что пропавшие в Туве девочки могли утонуть

Фото: МАХ/"Следком.Тыва"

Две девочки, которые пропали в Туве, могли утонуть. Об этом сообщил министр внутренних дел по республике, генерал-майор полиции Юрий Завьялов.

"Мы отрабатываем все версии. Основная версия, что все-таки девочки могли утонуть. Все идет к этому, поэтому оперативный штаб развернут, проводим комплекс мероприятий на реке", – отметил он.

При этом министр отметил, что следствие учтет и иные возможные варианты развития событий. По итогам оперативно-разыскных мероприятий будет сформирована уже более полная картина случившегося.

Вместе с тем к поискам присоединился глава МВД России по Республике Тыва Игорь Завьялов.

Две 13-летние девочки пропали в Кызыле в Туве вечером 1 июля. Они вышли из дома, но так и не вернулись. На берегу Енисея обнаружили телефоны и обувь детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура начала проверку.

Как отмечали в СК РФ по региону, одна из двух пропавших в Туве девочек не умела плавать и никогда не ходила на реку. Кроме того, одна из камер видеонаблюдения в Кызыле зафиксировала пропавших девочек – они шли в сторону набережной и дамбы.

Спустя несколько дней власти Тувы расширили зону поисков, также был развернут дополнительный штаб. Сам маршрут, по которому могли уйти девочки, начали обследовать повторно.