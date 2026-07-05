Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 09:56

Город

Ремонт дорожного покрытия завершен в Новоспасском проезде

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты отремонтировали дорожное покрытие площадью более 28 тысяч квадратных метров в Новоспасском проезде, который проходит через Таганский и Южнопортовый районы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Протяженность обновленного участка составляет примерно 800 метров. К ремонту были привлечены 50 сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" и 35 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы и многое другое. Последний раз дорожное покрытие в Новоспасском проезде заменяли в 2020 году.

Сейчас же работы проводились в несколько этапов ночью с частичным перекрытием полос и соблюдением всех правил дорожного движения. Сперва было реализовано фрезерование старого покрытия, а после были обновлены колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень. Только после этого специалистам удалось уложить новый асфальт.

В скором времени на обновленную дорогу нанесут примерно 1,7 тысячи квадратных метров дорожной разметки. В комплексе городского хозяйства Москвы необходимость ремонта объяснили возникшей колейностью, которая могла повлиять на безопасность движения.

Ранее дорожное покрытие обновили на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Всего заменили более 18 тысяч "квадратов" на участке протяженностью около 600 метров. Для работ задействовали 45 специалистов и 30 единиц техники. В ближайшее время на улице нанесут дорожную разметку.

"Новости дня": в Москве закончили ремонт улицы Высоцкого

Читайте также


город

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика