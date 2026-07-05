Ремонт дорожного покрытия завершен в Новоспасском проезде

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты отремонтировали дорожное покрытие площадью более 28 тысяч квадратных метров в Новоспасском проезде, который проходит через Таганский и Южнопортовый районы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Протяженность обновленного участка составляет примерно 800 метров. К ремонту были привлечены 50 сотрудников ГБУ "Автомобильные дороги" и 35 единиц техники, в том числе фрезы, асфальтоукладчики, катки, самосвалы и многое другое. Последний раз дорожное покрытие в Новоспасском проезде заменяли в 2020 году.

Сейчас же работы проводились в несколько этапов ночью с частичным перекрытием полос и соблюдением всех правил дорожного движения. Сперва было реализовано фрезерование старого покрытия, а после были обновлены колодцы, дождеприемные решетки и бортовой камень. Только после этого специалистам удалось уложить новый асфальт.

В скором времени на обновленную дорогу нанесут примерно 1,7 тысячи квадратных метров дорожной разметки. В комплексе городского хозяйства Москвы необходимость ремонта объяснили возникшей колейностью, которая могла повлиять на безопасность движения.

Ранее дорожное покрытие обновили на улице Большие Каменщики в Таганском районе. Всего заменили более 18 тысяч "квадратов" на участке протяженностью около 600 метров. Для работ задействовали 45 специалистов и 30 единиц техники. В ближайшее время на улице нанесут дорожную разметку.

