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05 июля, 07:59

Происшествия

ПВО уничтожила за ночь 71 беспилотник над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были уничтожены в Белгородской, Брянской и Ростовской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

В Крыму мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по северной части полуострова. Кроме того, ранения получили еще два человека, один из них – в тяжелом состоянии. Местные власти пообещали оказать всю необходимую поддержку.

В ночь на 4 июля украинские войска попытались ударить по территории России крылатыми ракетами большой дальности "Фламинго". ВСУ также задействовали для ударов РСЗО HIMARS и БПЛА большой дальности.

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