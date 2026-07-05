ПВО уничтожила за ночь 71 беспилотник над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны ВСУ были уничтожены в Белгородской, Брянской и Ростовской областях, а также в Крыму и над акваторией Черного моря.

В Крыму мирный житель погиб в результате атаки ВСУ по северной части полуострова. Кроме того, ранения получили еще два человека, один из них – в тяжелом состоянии. Местные власти пообещали оказать всю необходимую поддержку.

В ночь на 4 июля украинские войска попытались ударить по территории России крылатыми ракетами большой дальности "Фламинго". ВСУ также задействовали для ударов РСЗО HIMARS и БПЛА большой дальности.