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05 июля, 03:57

Происшествия

Более 170 квартир повреждено в Белгороде в результате ударов ВСУ

Фото: МАХ/"МЭР | ДЕМИДОВ"

В результате массированных ударов ВСУ по Белгороду повреждения получили 174 квартиры и четыре частных дома. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Кроме того, осколками БПЛА было посечено 135 автомобилей. Серьезные повреждения получили некоторые инфраструктурные объекты.

Соответствующие органы уже составили акты по каждому случаю повреждений имущества горожан. В свою очередь, строители, энергетики и другие оперативные службы работают практически без остановки уже вторые сутки, чтобы восстановить в городе стабильную подачу электроэнергии и водоснабжения.

Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам ВСУ в ночь на субботу, 4 июля. В результате были повреждены некоторые объекты инфраструктуры.

Предварительно, никто из местных жителей не пострадал. Зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Также на некоторых инфраструктурных объектах произошло возгорание.

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