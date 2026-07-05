Путин и Трамп признали необходимость бережно относиться к общим страницам истории

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре отметили важность бережного отношения к общим страницам истории России и Соединенных Штатов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Так, Путин напомнил Трампу о вкладе России в становление американской государственности. Президенты также вспомнили союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.

Трамп и Путин отметили символичность планируемого в ближайшие дни запуска совместного российского-американского экипажа на МКС с Байконура. По словам Ушакова, это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно работать в самых разных областях.

Помимо этого, американский лидер отметил колоссальные перспективы сотрудничества между РФ и США.

"Президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт", – рассказал Ушаков.

Путин напомнил Трампу, что у того есть постоянно действующее приглашение посетить Россию. Российский лидер также пожелал главе Белого дома дальнейшего успешного проведения чемпионата мира по футболу в США.

Президенты РФ и США провели новый телефонный разговор 4 июля. Беседа длилась на протяжении 1 часа 25 минут, она была деловой и весьма конструктивной. Этот телефонный разговор – уже четвертый с начала года – состоялся по инициативе американской стороны.

Лидеры стран обсудили в том числе и украинскую проблему. Путин указал Трампу на ложные сообщения Киева и его европейских союзников касательно ситуации на линии фронта, а также подчеркнул готовность Москвы к дипломатическому урегулированию на основе российских подходов.