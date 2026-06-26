Песков: США нельзя назвать абсолютно нейтральными в конфликте на Украине

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Соединенные Штаты нельзя считать абсолютно нейтральными в украинском конфликте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Штаты все-таки поставляют – раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги – поставляют большую часть вооружений на Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями", – пояснил представитель Кремля.

При этом, по его словам, Россия не слышала заявлений США, которые бы подтверждали слова о том, что Вашингтон больше не является нейтральным посредником. Президент Франции Эммануэль Макрон не может быть "адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона" в этом вопросе.

Песков подчеркнул, что российская сторона ценит готовность США помочь выйти на мирное урегулирование на Украине с учетом влияния Штатов на европейские страны и на Киев.

"<…> и учитывая искреннее, как нам кажется, желание президента (США Дональда. – Прим. ред.) Трампа и его переговорной команды все-таки помочь в выходе на мирные рельсы урегулирования, мы высоко ценим эту готовность", – сказал он, добавив, что пока никаких заявлений о готовности отказаться от помощи в урегулировании из Вашингтона не звучало.

Представитель Кремля отметил, что Россия сохраняет открытость для оказания посреднических услуг по украинскому урегулированию, в том числе и США. Открыта Москва и самим мирным инициативам.

Макрон ранее выразил мнение, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине, а официально перешли в лагерь союзников Киева. Французский лидер обратил внимание на заметное сближение позиций Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу.

В свою очередь, Трамп заявлял, что Штаты теперь планируют сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта. Позже американский лидер добавил, что Украина "довольно хорошо" противостоит России. По его мнению, это связано в том числе с тем, что Украина получает оружие от стран НАТО.