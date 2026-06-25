Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Вашингтон окончательно изменил свою роль в украинском конфликте и официально перешел из статуса нейтрального посредника в лагерь союзников Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе.

Макрон подчеркнул знаковый характер недавнего документа, подписанного на саммите "Большой семерки". Он отметил, что впервые США ясно и недвусмысленно зафиксировали в совместном заявлении свою приверженность предоставлению Украине военной помощи, а также продолжению санкционного давления на Россию, солидаризировавшись таким образом с европейскими партнерами.

Французский лидер обратил внимание на заметное сближение позиций Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу в последнее время.

При этом Макрон напомнил, что Евросоюз не может выступать в качестве посредника для урегулирования, поскольку последовательно находится на стороне Киева. Теперь эта позиция в равной степени распространяется и на США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "довольно хорошо" противостоит РФ. По его словам, это связано в том числе с тем, что Киев получает "отличное оружие" от стран НАТО.