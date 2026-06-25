Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 23:40

Политика

Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Вашингтон окончательно изменил свою роль в украинском конфликте и официально перешел из статуса нейтрального посредника в лагерь союзников Киева. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе.

Макрон подчеркнул знаковый характер недавнего документа, подписанного на саммите "Большой семерки". Он отметил, что впервые США ясно и недвусмысленно зафиксировали в совместном заявлении свою приверженность предоставлению Украине военной помощи, а также продолжению санкционного давления на Россию, солидаризировавшись таким образом с европейскими партнерами.

Французский лидер обратил внимание на заметное сближение позиций Европы и Соединенных Штатов по украинскому вопросу в последнее время.

При этом Макрон напомнил, что Евросоюз не может выступать в качестве посредника для урегулирования, поскольку последовательно находится на стороне Киева. Теперь эта позиция в равной степени распространяется и на США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "довольно хорошо" противостоит РФ. По его словам, это связано в том числе с тем, что Киев получает "отличное оружие" от стран НАТО.

Читайте также


политика

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика