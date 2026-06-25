Трамп заявил, что Украина "довольно хорошо" противостоит России

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Украина "довольно хорошо" противостоит России, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

"У них (Украины. – Прим. ред.) дела идут довольно хорошо. По крайней мере, им удается оказывать сопротивление", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его мнению, это связано в том числе с тем, что Украина получает "отличное оружие" от стран НАТО.

Ранее Трамп сообщал, что Соединенные Штаты намерены сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта. Этому вопросу будет уделено особое внимание, подчеркивал он.

Владимир Путин, в свою очередь, указывал на готовность России к переговорам по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, рассчитанных на историческую перспективу.

Позднее СМИ писали, что переговорщики из Вашингтона и Киева каждый день поддерживают контакт по теме украинского регулирования. Уточнялось, что они обсуждают предложение о прекращении огня на Украине в два этапа.