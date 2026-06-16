Трамп заявил, что США сосредоточатся на урегулировании украинского конфликта

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Ситуация с Ираном уходит на второй план, теперь США планируют сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Он подчеркнул, что украинскому вопросу будет уделено особое внимание.

США и Иран заключили мирное соглашение 14 июня и прекратили огонь на всех направлениях, в том числе в Ливане. После этого Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном, однако подчеркнули, что будут внимательно наблюдать за действиями Соединенных Штатов. Официальная церемония подписания соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США готовы вернуться к работе по установлению мира между Россией и Украиной. Он также отметил, что конфликт может быть урегулирован только путем дипломатии.

