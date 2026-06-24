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24 июня, 15:17

Политика

Лавров усомнился в правдивости сообщений о разрешении Трампа Украине бить по России

Фото: kremlin.ru

Сообщения СМИ о якобы соглашении американского лидера Дональда Трампа на усиление военных действий Украины против России являются попыткой выдать желаемое за действительное, заявил глава МИД Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения". Его выступление цитирует aif.ru.

Дипломат обратил внимание на статью украинского издания, где со ссылкой на анонимный источник утверждалось, что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Эвиане Трамп одобрил усиление санкций против Москвы и расширение военной поддержки Киева.

В материале также говорилось о якобы согласии главы Белого дома на ужесточение военных действий против России. В частности, речь шла об ударах вглубь территории страны.

Однако Лавров подчеркнул, что подобные сообщения не отражают реальной ситуации.

Ранее российский министр иностранных дел допустил, что США могут изменить подход к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, такое ощущение есть у властей России.

Тем не менее Лавров заверил, что Москва сохраняет контакты с Вашингтоном и ценит позицию действующей американской администрации, которая никогда не отказывалась от диалога. В частности, Владимир Путин и Трамп регулярно общаются, также в Москву не раз приезжали переговорщики из США, напомнил дипломат.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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