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19 июня, 15:11

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Economist: Вашингтон и Киев обсуждают двухэтапное прекращение огня на Украине

Вашингтон и Киев обсуждают возможное прекращение огня на Украине в два этапа – СМИ

Фото: 123RF.com/belegan

Переговорщики из Вашингтона и Киева каждый день поддерживают контакт по теме украинского регулирования и обсуждают предложение о прекращении огня на Украине в два этапа. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Economist.

"Одна из обсуждаемых идей – прекращение огня в два этапа: сначала ограничение боевых действий зоной в 50–70 километров по обе стороны линии фронта, а затем более широкое соглашение", – рассказали источники журнала.

Однако, подчеркнули журналисты, препятствия для мирного соглашения все еще остаются значительными.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США планируют сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта. Этому вопросу будет уделено особое внимание, уточнял он.

В свою очередь, Владимир Путин сообщал о готовности России к переговорам по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, рассчитанных на историческую перспективу.

Песков заявил, что Киев официально не предлагал встречу Путина и Зеленского на саммите G7

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Сюжет: Переговоры по Украине
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