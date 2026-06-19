Каллас призвала требовать от России уступок для завершения конфликта

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Россия должна пойти на уступки в ходе обсуждения способов завершения боевых действий на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас во время общения с прессой.

На брифинге журналист ERR задал ей вопрос о переговорах Брюсселя с Москвой, однако политик уклонилась от прямого ответа.

"Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России", – сказала Каллас.

О готовности европейских стран к переговорам с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта ранее заявлял канцлер Германии Фридрих Мерц. Он подчеркивал, что Европа должна участвовать в диалоге на тех же правах, что и Соединенные Штаты. При этом политик также отмечал, что европейские страны продолжат усиливать поддержку Украины.

Спустя время сообщалось, что глава Евросовета Антониу Кошта предпринял попытку установить контакты с РФ для подготовки возможных консультаций. Утверждалось, что один из ключевых советников главы Евросовета якобы уже провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником. Однако подтверждений этой информации предоставлено не было.

