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19 июня, 05:53

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Politico: страны Европы оказались недовольны контактами ЕС с Россией

Несколько европейских стран возмутились контактами ЕС с Россией – СМИ

Фото: depositphotos/ginasanders

Правительства ряда европейских стран оказались крайне возмущены контакты руководства Евросоюза с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее СМИ сообщали, что глава Евросовета Антониу Кошта пытался установить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине. Один из ключевых советников главы Евросовета якобы уже провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

В ходе саммита ЕС в Брюсселе представители многих европейских стран пожаловались, что они попросту не были осведомлены об этой инициативе. При этом некоторые государства выступили категорически против подобных контактов. По информации журналистов, особенно недовольны были страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония.

Отмечается, что команда Кошты проинформировала о попытках установить контакты лишь Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию. Тем не менее Берлин не был предупрежден заранее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что переговоры с российской стороной для Европы является обманной тактикой и дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада в направлении границ России. Министр добавил, что реальной целью европейских лидеров являются не переговоры с Россией, а спасение режима украинского президента Владимира Зеленского.

Участники саммита Евросоюза не смогли определить подходящего кандидата на роль переговорщика с Россией. Также не были согласованы параметры возможного диалога с Москвой. Вместо этого страны ЕС лишь в очередной раз призвали к немедленному перемирию на Украине без предварительных условий.

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