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Политика

Лавров указал, что переговоры с РФ для Европы является обманной тактикой

Фото: depositphotos/Fotofabrika

Опыт последних лет показывает, что переговоры с российской стороной для Европы является обманной тактикой и дипломатическим прикрытием геополитической экспансии Запада в направлении границ РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность".

Глава МИД подчеркнул, что реальной целью европейских лидеров являются не переговоры с Россией, а спасение режима украинского президента Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с Москвой.

Страны Европы также зачастую приписывают России "агрессивные планы". Это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры, отметил Лавров.

"Воспринимаем Европу как заинтересованную в поражении России сторону конфликта, да европейцы и сами себя именно так открыто позиционируют. Соответственно, диалог с Европой не может выстраиваться так, если бы она была беспристрастным сторонним наблюдателем", – добавил он.

Содержательный диалог России с западными странами возможен только в том случае, если Европа восстановит подорванное своими действиями доверие практическими и доказывающими искренность шагами, а не очередными ультиматумами, заключил Лавров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что европейские страны готовы к переговорам с Россией по мирному урегулированию украинского конфликта. По его словам, Европа должна участвовать в переговорах на тех же правах, что и Соединенные Штаты. При этом он также добавил, что европейские страны продолжат усиливать поддержку Украины.

По данным СМИ, глава Евросовета Антониу Кошта пытается установить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине. Один из ключевых советников главы Евросовета якобы уже провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

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