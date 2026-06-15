Каллас призвала "по кирпичику" разрушать экономику России

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Санкции Евросоюза (ЕС) должны "по кирпичику" разрушать российскую экономику, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, признав таким образом, что Брюсселю не удалось быстро обрушить экономику России. Ее слова передает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики", – указала она, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских физлиц и организаций.

Такой подход отражает смену позиции ЕС. В 2022 году он ставил задачу разорвать "экономику России в клочья", а в последующие три года утверждал, что санкции якобы причиняют "тяжелый ущерб России".

В конце 2025 года ЕС перешел к тактике промежуточных пакетов из-за длительных сроков согласования так называемых больших санкционных блоков. При этом работа над большими пакетами продолжается – в настоящее время страны ЕС обсуждают 21-й пакет санкций против РФ.

Ранее Еврокомиссия предложила поименно внести в черный список всех участников спецоперации, чтобы они не смогли въехать на территорию Евросоюза. Каллас утверждала, что у ЕС есть разведданные об участниках СВО и ввести рестрикции против каждого из них возможно.