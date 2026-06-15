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15 июня, 17:24

Политика

Каллас призвала "по кирпичику" разрушать экономику России

Фото: ТАСС/ЕРА/DUMITRU DORU

Санкции Евросоюза (ЕС) должны "по кирпичику" разрушать российскую экономику, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, признав таким образом, что Брюсселю не удалось быстро обрушить экономику России. Ее слова передает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики", – указала она, комментируя принятие промежуточного малого пакета санкций против 80 российских физлиц и организаций.

Такой подход отражает смену позиции ЕС. В 2022 году он ставил задачу разорвать "экономику России в клочья", а в последующие три года утверждал, что санкции якобы причиняют "тяжелый ущерб России".

В конце 2025 года ЕС перешел к тактике промежуточных пакетов из-за длительных сроков согласования так называемых больших санкционных блоков. При этом работа над большими пакетами продолжается – в настоящее время страны ЕС обсуждают 21-й пакет санкций против РФ.

Ранее Еврокомиссия предложила поименно внести в черный список всех участников спецоперации, чтобы они не смогли въехать на территорию Евросоюза. Каллас утверждала, что у ЕС есть разведданные об участниках СВО и ввести рестрикции против каждого из них возможно.

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