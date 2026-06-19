Фото: kremlin.ru

Страны Европы хотят достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году. Причем до этого ЕС планирует "тянуть время различными способами", сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность".

По словам министра, европейские элиты инвестировали в противостояние с Россией свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а также на наращивание военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО.

Кроме того, европейские лидеры пытаются "подморозить" конфликт на Украине, чтобы ввести туда воинские контингенты "коалиции желающих".

"В европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. Подморозить конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих", – отметил Лавров.

На фоне этого глава МИД предупредил о возможности катастрофических последствий в случае прямого столкновения НАТО и России. В частности, подобный конфликт может быстро перерасти в обмен ядерными ударами.

Ранее командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн заявил, что НАТО будет бить по Калининграду и Санкт-Петербургу в случае конфликта с Россией. Он обратил внимание, что Калининград окружен странами – членами Североатлантического альянса, а в Петербурге находятся ключевые военно-морские объекты.

Боевые действия между Россией и НАТО могут начаться в скором времени, отмечали в комитете по обороне Швеции. Военные действия якобы могут оказаться связаны с попыткой проверить "сплоченность и авторитет НАТО".