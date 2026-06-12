В Швеции назвали возможным скорое начало боевых действий между РФ и НАТО

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Боевые действия между Россией и НАТО могут начаться в скором времени. Об этом заявил комитет по обороне Швеции, документ которого цитирует RT.

Согласно информации, военные действия якобы могут оказаться связаны с попыткой проверить "сплоченность и авторитет НАТО". Кроме того, в документе указывается, что развитие ситуации зависит от неких "благоприятных политических условий" для Москвы.

Также в нем отмечается, что обстановка с безопасностью Швеции ухудшается, а Россия якобы наращивает военное присутствие вокруг Балтийского моря.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России. Она началась с госпереворота на Украине, указал он.

По словам главы государства, все государства-члены Альянса наращивают усилия, чтобы вести враждебные действия против Москвы. Путин подчеркнул, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО, чтобы принять участие "в разделе пирога" при поражении России, однако они поторопились.

