График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 20:05

Политика

В Швеции назвали возможным скорое начало боевых действий между РФ и НАТО

Фото: 123RF.com/josefkubes

Боевые действия между Россией и НАТО могут начаться в скором времени. Об этом заявил комитет по обороне Швеции, документ которого цитирует RT.

Согласно информации, военные действия якобы могут оказаться связаны с попыткой проверить "сплоченность и авторитет НАТО". Кроме того, в документе указывается, что развитие ситуации зависит от неких "благоприятных политических условий" для Москвы.

Также в нем отмечается, что обстановка с безопасностью Швеции ухудшается, а Россия якобы наращивает военное присутствие вокруг Балтийского моря.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России. Она началась с госпереворота на Украине, указал он.

По словам главы государства, все государства-члены Альянса наращивают усилия, чтобы вести враждебные действия против Москвы. Путин подчеркнул, что некоторые страны после 2022 года вступили в НАТО, чтобы принять участие "в разделе пирога" при поражении России, однако они поторопились.

Читайте также


политика

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика