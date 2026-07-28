Спортсменам из России разрешили участвовать в турнирах по функциональному многоборью

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Международная федерация функционального многоборья (IFFF) сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе Федерации функционального многоборья России (ФФМР).

Россияне смогут выступать с флагом и гимном, а также вернуться к командным соревнованиям. Решение принято в соответствии с позицией Международного олимпийского комитета, отменившего дисквалификацию Олимпийского комитета России в июле 2026 года.

Ближайший международный старт серии Masters пройдет на Арубе с 22 по 25 октября. Чемпионат мира состоится с 11 по 13 декабря в Глазго, на нем смогут выступить до 15 российских спортсменов.

Председатель наблюдательного совета ФФМР Сергей Еремин в беседе с ТАСС назвал это успехом дипломатической работы.

"Российская сторона оказала финансовую и юридическую поддержку в реализации дорожной карты вступления функционального многоборья в олимпийскую семью и в пул Всемирного антидопингового агентства. Эта работа позволила в кратчайшие сроки вернуть сборную на международную арену", – сказал он.

Еремин добавил, что федерация предложила провести в России отмененный в 2022 году чемпионат мира, открытый Кубок мира, а также международные студенческие соревнования в Москве.

Функциональное многоборье – вид спорта, объединяющий упражнения из легкой атлетики, гимнастики и тяжелой атлетики. В России он признан с 2017 года, а в июне 2026 года федерация вошла в состав Союза силовых видов спорта России.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах под своей эгидой. Данное решение распространяется на все возрастные категории. Таким образом, атлеты могут принимать участие в турнирах федерации в соответствии с действующими критериями и требованиями.