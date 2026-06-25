25 июня, 18:14Спорт
EFC восстановила в своем составе Федерацию фехтования России
Фото: 123RF.com/spukkato
Европейская конфедерация фехтования (EFC) восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом ТАСС сообщил глава российского Минспорта Михаил Дегтярев.
По словам министра, соответствующее решение принял исполнительный комитет EFC 24 июня.
"Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу", – сказал Дегтярев.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения с россиян. Теперь российские спортсмены могут принимать участие в турнирах под эгидой организации с национальным флагом и гимном. Такая возможность у них появится уже на чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 31 июля.
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