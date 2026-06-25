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25 июня, 18:14

Спорт

EFC восстановила в своем составе Федерацию фехтования России

Фото: 123RF.com/spukkato

Европейская конфедерация фехтования (EFC) восстановила в своем составе Федерацию фехтования России и Белорусскую республиканскую федерацию фехтования. Об этом ТАСС сообщил глава российского Минспорта Михаил Дегтярев.

По словам министра, соответствующее решение принял исполнительный комитет EFC 24 июня.

"Поздравляем Федерацию фехтования России, всех атлетов и любителей этого спорта с очередным важным решением в нашу пользу", – сказал Дегтярев.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) сняла все ограничения с россиян. Теперь российские спортсмены могут принимать участие в турнирах под эгидой организации с национальным флагом и гимном. Такая возможность у них появится уже на чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 31 июля.

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