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15 августа, 08:42

Происшествия

598 украинских БПЛА сбиты над регионами России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 15 августа нейтрализовали 598 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также БПЛА были перехвачены над территорией Московского региона, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, дроны удалось уничтожить над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мирная жительница погибла в результате удара украинских военных по Горловке. Мэр города Иван Приходько уточнил, что атака была совершена с помощью беспилотника в Центрально-Городском районе города. Он добавил, что еще семь человек получили ранения.

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