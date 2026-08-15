598 украинских БПЛА сбиты над регионами России

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 15 августа нейтрализовали 598 украинских дронов над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также БПЛА были перехвачены над территорией Московского региона, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, дроны удалось уничтожить над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мирная жительница погибла в результате удара украинских военных по Горловке. Мэр города Иван Приходько уточнил, что атака была совершена с помощью беспилотника в Центрально-Городском районе города. Он добавил, что еще семь человек получили ранения.

