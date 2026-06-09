World Sailing разрешила российским юниорам выступать с государственным флагом

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Международная федерация парусного спорта World Sailing разрешила российским спортсменам в возрасте до 23 лет включительно выступать на международных молодежных соревнованиях на общих основаниях – с флагом, гимном и возможностью представлять Россию. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

На соревнованиях World Sailing, имеющих статус международных молодежных, участие юниоров с российским спортивным гражданством теперь обязательно. На других молодежных турнирах, перечисленных в политике E5 World Sailing, их участие рекомендовано.

Президент ВФПС Сергей Джиенбаев назвал решение важным шагом вперед.

"Особенно отрадно, что сняты ограничения для юниоров. <...> Всероссийская Федерация парусного спорта при поддержке Олимпийского комитета России продолжит работу по полному восстановлению российского парусного спорта", – заявил он.

Ранее юниорам из России разрешили выступать с флагом, гимном и национальной символикой в 24 олимпийских дисциплинах. Речь идет о фехтовании, конном спорте, тяжелой атлетике, волейболе, керлинге, борьбе, плавании, гимнастике, бейсболе, ски-альпинизме и других видах.

Кроме того, Владимир Путин выразил уверенность в том, что у российских атлетов будет еще много побед под флагом и с гимном. Президент назвал особенным и уникальным триумф российских паралимпийцев на Олимпийских играх в Италии.