Путин заявил о готовности к переговорам по Украине с учетом интересов РФ

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Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил Владимир Путин на встрече с военными–участниками СВО.

"Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу", – добавил президент.

Он также указал, что российская сторона 8 лет уговаривала Запад остановить конфликт на Украине мирным путем, ведь там "русские люди проживают". В настоящее же время Россия, по словам Путина, ежедневно берет под контроль свои исторические территории в зоне спецоперации. Кроме того, Москва намерена наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты.

Вместе с тем российский лидер призвал не воевать с Россией и не ставить ей ультиматумы. Вместо этого он предложил "жить дружно" и решать все вопросы с помощью переговоров.

Путин провел в Кремле встречу с участниками спецоперации в День России, 12 июня. Он отметил их вклад в защиту Родины и указал, что каждый из них выполняет свою задачу и делает это достойно. В настоящее время группировка Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне СВО превышает 700 тысяч человек.

Также в ходе встречи президент указал, что войну против России развязали страны НАТО. По его словам, все государства-члены Альянса наращивают усилия, чтобы вести враждебные действия против Москвы. Однако никто не мог и не сможет нанести стране стратегическое поражение.