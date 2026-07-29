Число пользователей столичной ИТ-платформы "Мос.Хаб" достигло 30 тысяч

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Число пользователей столичной облачной платформы "Мос.Хаб" достигло уже 30 тысяч, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Площадка объединяет сервисы для полного цикла разработки программного обеспечения (ПО), позволяет делиться лучшими практиками и совместно развивать ИТ-проекты.

"Возможности площадки привлекают как отечественных, так и зарубежных разработчиков. Ее аудитория охватывает специалистов более чем из 80 регионов России и свыше 90 стран мира, среди которых Китай, Индонезия, Бразилия и Индия", – рассказала Сергунина.

По ее словам, количество размещенных на платформе проектов превысило 34 тысячи, большая часть из них открыта для общего доступа, что экономит специалистам ресурсы при поиске подходящих цифровых инструментов. Например, ряд российских компаний поделился решениями по разработке корпоративных мессенджеров, систем информационного моделирования в строительной отрасли, ПО для защиты данных.

Чтобы воспользоваться сервисами "Мос.Хаба", нужно зарегистрироваться с помощью учетной записи на mos.ru или на других популярных платформах.

Площадка поддерживает все современные языки программирования, в частности Java, JavaScript, Python, C++, и предоставляет инструменты для написания, хранения и совместной разработки кода, а также для проверки его на уязвимость и ошибки.

За помощью в решении задач можно обратиться к чат-боту "КоДИТ", созданному на базе искусственного интеллекта, или к другим разработчикам в разделе "Сообщество". Кроме того, в разделе "Обучение" пользователи делятся полезными материалами и опытом в развитии своих проектов.

Для организации командной работы удобен сервис "Мос.Трек", который позволяет распределять между исполнителями задачи и видеть их статусы. А сервис "Мос.Вики" дает возможность всем участникам процесса вести необходимую документацию – от технических схем до пользовательских инструкций.

Платформу "Мос.Хаб" запустили в 2023 году в рамках развития столичной экосистемы разработки ПО. Она является центральным звеном городской технологической платформы "МосТех", объединяющей более 50 компонентов: инфраструктурные сервисы, офисные решения, оборудование и многое другое.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Отечественные решения". Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Ранее в деловом пространстве "МосХаб. Сколково" прошел "День открытого кода". Особое внимание в рамках мероприятия уделили активному развитию Москвой ИТ-индустрии в области open source и формированию сообщества вокруг своих опенсорс-продуктов.