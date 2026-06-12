Путин пообещал, что РФ будет совершенствовать систему обучения ветеранов СВО

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Российский власти будут совершенствовать систему обучения и повышения квалификации ветеранов спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО.

"То есть, если кто-то хочет повысить свое образование, получить и среднее специальное, и высшее специальное гражданское образование – все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, вот такие как вы, ваши товарищи, имели такую возможность", – отметил он.

По словам главы государства, правительство думает, как трудоустроить ветеранов после завершения СВО, предоставить им образование и оказать необходимую медицинскую помощь.

"Это касается, кроме всего прочего, и обеспеченности жильем. То есть по всем этим направлениям: медицинская реабилитация, получение образования, трудоустройство. И министр ставит этот вопрос постоянно, и представитель правительства", – подчеркнул российский лидер.

При этом он обратил внимание, что при трудоустройстве ветеранов недостаточно предлагать работу в военкоматах, поскольку в системе Минобороны РФ есть и другие направления.

Путин указал, что Минобороны уже становится высокотехнологичным ведомством.

Он отметил, что многие бойцы хотят работать в военкоматах, но нельзя ограничиваться только этим.

"Здесь очень много возможностей для военнослужащих, очень много возможностей для людей, которые даже утратили определенные возможности по здоровью, тем не менее активно работать и продолжать чувствовать свою востребованность", – добавил глава страны.

Ранее Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в российских регионах. Они распространяются на бойцов и ветеранов спецоперации, на участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с 11 мая 2014 года, и членов их семей.

Кроме того, глава государства поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО.

