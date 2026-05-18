18 мая, 11:26

Общество

В России предложили расширить категорию получателей статуса ветерана боевых действий

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

В России могут расширить категорию получателей статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий. Инициативу выдвинули депутаты партии "Единая Россия", сообщается в канале фракции в МАХ.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, присвоение данного звания предлагается сотрудникам МЧС России, которые участвовали в спецоперации, выполняя работы по поиску, обезвреживанию и уничтожению боеприпасов на территориях исторических регионов.

Как подчеркнул секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев, принятие инициативы станет важным шагом в восстановлении справедливости и выражении признания заслуг тех, кто ежедневно сталкивается с риском для жизни.

Более того, распространение статуса обеспечит равные возможности для получения льгот, медицинского обслуживания и денежных выплат.

Ранее кабмин России постановил, что добровольцы, которые защищают границу вместе с Росгвардией, получат статус ветерана боевых действий. До этого решения такой статус выдавали тем, кто принимал участие в выполнении задач на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Теперь право на получение статуса распространяется на добровольцев, которые приняли участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях российских субъектов, прилегающих к районам проведения СВО.

