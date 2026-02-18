Форма поиска по сайту

18 февраля, 11:44

Политика

Совфед одобрил закон о дополнительных отпусках для ветеранов СВО и служивших в Сирии

Фото: ТАСС/Александр Река

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон о предоставлении неоплачиваемого отпуска для ветеранов боевых действий, направлявшихся для выполнения задач в зону СВО, Сирию и Афганистан. Соответствующие изменения внесут в закон "О ветеранах".

Размер отпуска составит до 35 дней в год. Это коснется тех, кто направлялся участвовал в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года и имел особые заслуги, а также отработал на этих территориях не менее 6 месяцев либо был откомандирован досрочно по уважительным причинам.

Изменения затрагивают лиц, которые отправлялись в Афганистан с декабря 1979 по декабрь 1989 года, а также тех, кто был откомандирован в Сирию с 30 сентября 2015 года для выполнения специальных задач. Ожидается, что закон вступит в силу после подписания президентом и официального опубликования.

Ранее кабмин РФ постановил, что добровольцы, которые защищают границу вместе с Росгвардией, получат статус ветерана боевых действий. До этого решения такой статус выдавали тем, кто принимал участие в выполнении задач на территории Украины, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Теперь право на получение статуса распространяется на добровольцев, которые приняли участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях российских субъектов, прилегающих к районам проведения СВО.

