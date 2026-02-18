Форма поиска по сайту

18 февраля, 12:10

Политика

ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области и Харьковку в Сумской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России установила контроль в населенных пунктах Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, Криничное освободили подразделения группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а Харьковку – подразделения группировки войск "Север".

Ранее Вооруженные силы России заняли Покровку в Сумской области. Освободить населенный пункт позволили усилия подразделений группировки войск "Север".

До этого российские войска освободили село Цветковое в Запорожской области. Его взяли под контроль подразделения группировки "Восток".

