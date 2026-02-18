18 февраля, 12:10Политика
ВС РФ освободили Криничное в Запорожской области и Харьковку в Сумской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Армия России установила контроль в населенных пунктах Криничное в Запорожской области и Харьковка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По информации ведомства, Криничное освободили подразделения группировки войск "Восток", продолжив продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а Харьковку – подразделения группировки войск "Север".
Ранее Вооруженные силы России заняли Покровку в Сумской области. Освободить населенный пункт позволили усилия подразделений группировки войск "Север".
До этого российские войска освободили село Цветковое в Запорожской области. Его взяли под контроль подразделения группировки "Восток".