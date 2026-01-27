ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки поразили объекты энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска поразили места хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, а также пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 154 районах.

Ранее сообщалось, что группировка войск "Запад" ВС РФ заблокировала район с военными ВСУ. Всего в блокированном районе размером 4 на 6 километров оказались до 800 солдат противника.

Кроме того, с начала января российские силы освободили уже 17 населенных пунктов. Под контроль РФ за это время перешло более 500 квадратных километров территории.

