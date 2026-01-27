Российская армия освободила два населенных пункта в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила Новояковлевку в Запорожской области и Купянск-Узловой в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Контроль над первым селом удалось добиться благодаря решительным действиям солдат, служащих в подразделениях группировки войск "Днепр". В свою очередь, операцию по освобождению второго поселка провели бойцы "Запада".

Всего с начала января 2026 года солдаты Вооруженных сил России взяли 17 населенных пунктов в зоне СВО. Благодаря этому под контроль РФ перешло более 500 квадратных километров территории.

Кроме того, по словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, российская группировка войск "Запад" заблокировала район с 800 украинскими военными.

