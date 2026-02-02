Собянин объявил о завершении строительства прямого хода Южной рокады

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строители завершили возведение последнего участка Южной рокады в Москве, что открывает прямой ход от Капотни до Рублевки. В торжественной церемонии открытия новых транспортных объектов принял участие Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что общая длина Южной рокады с учетом развязок и дублеров составила 40 километров. Дорожный объект соединил 4 административных округа столицы.

"В целом улучшает движение в городе, разгружает Третье транспортное кольцо, МКАД", – указал глава столицы.

Он отметил, что это финишная точка большой работы по строительству Южной рокады, которая длилась несколько лет. Также Собянин поблагодарил строителей за их труд.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы уточняется, что новые транспортные объекты были возведены в составе участка Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка.

Всего там проложили 2,6 километра автодорог: основной ход магистрали с двумя путепроводами и путепровод-съезд с МСД в сторону Пролетарского проспекта. Кроме того, боковые проезды появились вдоль Кантемировской улицы, здесь же реконструировали прилегающую улично-дорожную сеть. Для пешеходов стал доступен подземный переход.

Новый участок Южной рокады улучшит транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Царицыно и Чертаново Северное с населением около 320 тысяч человек.

Проект создания Южной рокады начался в 2013 году. С того момента возвели 60,7 километра дорог, 22 искусственных сооружения и 15 пешеходных переходов. В итоге ведено в эксплуатацию 100% прямого хода Южной рокады.

В марте текущего года планируется завершить строительство 3,3 километра автодорог вместе с путепроводом на пересечении с улицей Кошкина, а также два подземных перехода на Кантемировской улице.

В целом в период с 2026 по 2028 год планируется построить 283 километра дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Из них в 2026 году – 91,3 километра дорог, 19 искусственных сооружений и 22 пешеходных перехода.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в столице восстановили свыше 60 километров барьерных ограждений. Время устранения одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов.

В Москве используют современные барьерные ограждения, которые могут удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Благодаря таким конструкциям снижается тяжесть последствий аварии, исключаются выезд машины на полосу встречного движения и лобовое столкновение.

