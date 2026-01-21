Форма поиска по сайту

21 января, 09:59

Более 60 км барьерных ограждений отремонтировали после ДТП в Москве в 2025 году

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Сергей Елагин

Более 60 километров барьерных ограждений восстановили после ДТП в Москве за прошлый год. Чаще всего ремонт проводился на участках кольцевых и вылетных магистралей, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, ремонт барьерных ограждений является одним из важных направлений работы дорожных служб. Время устранения одного поврежденного участка составляет от 1,5 до 2 часов.

В рамках работ специалисты используют современные барьерные ограждения, которые могут удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Благодаря таким конструкциям снижается тяжесть последствий при аварии, исключаются выезд машины на полосу встречного движения и лобовое столкновение.

При проведении ремонта также задействуются специальные сваебойные установки. При помощи них можно демонтировать поврежденные элементы и установить новые конструкции.

Ранее в столице завершили капитальный ремонт Краснопресненского путепровода, проходящего над путями Смоленского направления МЖД и соединяющего Беговую улицу и Хорошевское шоссе с улицей 1905 года.

Для обеспечения безопасности специалисты применяли специальные вспомогательные конструкции, позволяющие поддерживать сооружение на протяжении всего периода работ.

Сергей Собянин: около 2,5 км дорог построят в районе МКАД на востоке Москвы

