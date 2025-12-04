В Москве на 70% завершено строительство 150-метрового путепровода над МЦД-2

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Строительство 150-метрового путепровода над путями МЦД-2 завершено на 70%. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Эстакада, возводимая в составе пятого участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, будет расположена между Новобутовской улицей и Варшавским шоссе.

"Его длина составит 150 метров, а ширина – 24 метра. На путепроводе будет четыре полосы движения, по две в каждую сторону", – уточнил вице-мэр.

Объект включает четыре подпорные и две шкафные стенки в конструкции съездов с восточной и западной стороны, продолжил он. К настоящему моменту специалисты завершили надвижку пролетного строения и приступили к армированию железобетонной плиты. Следующим этапом будет выполнено бетонирование первой захватки.

"Завершить возведение путепровода планируется в следующем году", – добавил Ефимов.

В свою очередь, Сергей Собянин обратил внимание на сложные, ограниченные условия, в которых ведется работа над путепроводом. В частности, специалисты трудятся в ночные технологические окна длительностью 3 часа, во время приостановки железнодорожного движения.

По уточнению главы департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, пролетное строение путепровода изготовлено из сталежелезобетона с железобетонной плитой для проезжей части. Оно состоит из 15 металлических блоков.

"Пролетное строение собрали на стапеле и надвинули на опоры с западной стороны в несколько этапов во временные окна, предоставленные железнодорожниками. Масса смонтированного металла пролетного строения составляет 1,4 тысячи тонн, а объем железобетонной плиты проезжей части – почти 1,2 тысячи кубометров", – подчеркнул он.

Ожидается, что с вводом в эксплуатацию сооружение поспособствует улучшению транспортной ситуации на юге Москвы, а также обеспечит удобный выезд на магистраль с Варшавского и Расторгуевского шоссе.

Ранее стало известно, что на западе Москвы появится еще одна новая платная трасса. Она свяжет Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова. Строительство магистрали планируется завершить в течение 4 лет. Проект предусматривает возведение эстакады через трассу М-9, моста через Москву-реку и других инженерных сооружений.