05 декабря, 19:41

Спорт

FIBA продлила отстранение сборной РФ по баскетболу

Фото: 123RF.com/seventyfour74

Международная федерация баскетбола продлила отстранение российских клубов и сборной от соревнований. Об этом сообщила пресс-служба FIBA.

"Сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета FIBA в середине февраля 2026 года", – говорится в сообщении.

Заседание состоится после сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

В FIBA также подчеркнули, что организация будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года.

Ранее Международная федерация самбо (FIAS) допустила российских спортсменов к соревнованиям под флагом и с гимном государства. Глава Европейской федерации самбо и российской организации Сергей Елисеев отметил, что данный вид спорта является народным.

В свою очередь, министр спорта России Михаил Дегтярев указал, что российские и белорусские самбисты смогут выступать под своими национальными флагами и с гимнами уже с 1 января 2026 года.

Российским самбистам разрешили выступать под нацфлагами и с гимном

