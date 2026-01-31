Дорожный патруль ЦОДД помог водителям более 650 раз с 27 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дорожный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) с 27 января помог водителям вытянуть 650 застрявших легковых и грузовых машин во время снегопада в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Благодаря этому время в пути для миллионов водителей уменьшилось. Также был обеспечен беспрепятственный проезд для спецтехники.

После стабилизации ситуации в Москве, патруль направился на помощь к подмосковным водителям. В частности, в городе Реутов на шоссе Энтузиастов из-за снегопада грузовики не могли заехать на территорию склада. Это мешало движению, поэтому специалисты на пикапах и КАМАЗах занимались координацией работы снегоуборочной техники.

В результате после очищения проезда грузовики смогли заехать на склад, а движение по магистрали было оперативно восстановлено.

"Такая слаженная работа специалистов позволяет поддерживать быстрое и комфортное движение в городе даже в сложных погодных условиях", – отметил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, добавив, что по поручению Сергея Собянина безопасность поездок в городе повышается.

Городские службы в непрерывном режиме продолжают устранять последствия непогоды в Москве. Коммунальщики проводят работы по очистке крыш жилых домов, фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков от снега и наледи.

При этом места проведения работ ограждены лентами и специальными барьерами, чтобы предотвратить доступ пешеходов. В связи с этим горожан призвали быть внимательными, а автомобилистов – не оставлять машины в зоне проведения работ.

Также проводится цикл сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей обработкой противогололедными средствами. Вместе с тем уборка снега ведется на подходах к остановкам, станциям метро и МЦК, а также соцобъектам.

