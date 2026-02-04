Форма поиска по сайту

04 февраля, 19:18

Транспорт

Минтранс планирует сократить время досмотра врачей и инвалидов в аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В процедуру досмотра пассажиров в российских аэропортах могут внести изменения, предполагающие сокращение времени ее прохождения для медицинских работников и людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил директор департамента транспортной безопасности Минтрасна РФ Роман Веретенников.

"Планируем провести комплексную доработку федеральных программ обеспечения транспортной безопасности, контроля качества и подготовки персонала. Продолжаем трансформировать процесс организации досмотровых мероприятий на воздушном транспорте", – отметил он в рамках 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона в Москве.

Веретенников пояснил, что меры помогут применить такой подход в будущем.

Ранее главы Минтранса и Минцифры России Андрей Никитин и Максут Шадаев, гендиректор "Центра биометрических технологий" Владислав Поволоцкий и гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский подписали соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках.

Соответствующий эксперимент начнется в аэропорту Шереметьево 1 июня. Пассажирам не понадобится предъявлять паспорт. Запустить проект планируется на рейсах авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва.

