Новости

Новости

22 января, 14:35

Транспорт

Эксперимент по посадке на самолет по биометрии начнется в Шереметьево 1 июня

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Эксперимент по проходу на борт самолета при помощи единой биометрической системы (ЕБС) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) начнется в аэропорту Шереметьево 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Аэропорт уточнил, что пассажирам не понадобится предъявлять паспорт. Запустить проект планируется на рейсах авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва.

Отмечается, что новые биометрические технологии позволят ускорить прохождение предрейсовых формальностей.

Соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках было подписано в октябре 2025 года главами Минтранса и Минцифры России Андреем Никитиным и Максутом Шадаевым, гендиректором "Центра биометрических технологий" Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским в рамках форума "Цифровая трансформация".

Вместе с тем Российские железные дороги (РЖД) запустят для пассажиров возможность посадки по биометрии на поезда из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому в первом квартале 2026 года. В данный момент сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на указанных маршрутах.

транспорттехнологии

