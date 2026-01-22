22 января, 14:35Транспорт
Эксперимент по посадке на самолет по биометрии начнется в Шереметьево 1 июня
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Эксперимент по проходу на борт самолета при помощи единой биометрической системы (ЕБС) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) начнется в аэропорту Шереметьево 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.
Аэропорт уточнил, что пассажирам не понадобится предъявлять паспорт. Запустить проект планируется на рейсах авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва.
Отмечается, что новые биометрические технологии позволят ускорить прохождение предрейсовых формальностей.
Соглашение о внедрении биометрии при авиаперевозках было подписано в октябре 2025 года главами Минтранса и Минцифры России Андреем Никитиным и Максутом Шадаевым, гендиректором "Центра биометрических технологий" Владиславом Поволоцким и гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским в рамках форума "Цифровая трансформация".
Вместе с тем Российские железные дороги (РЖД) запустят для пассажиров возможность посадки по биометрии на поезда из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому в первом квартале 2026 года. В данный момент сервис тестируется представителями ограниченной фокус-группы на указанных маршрутах.