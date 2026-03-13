13 марта, 17:48

Политика

Зеленский раскритиковал смягчение американских санкций против России

Фото: ТАСС/EPA/LUDOVIC MARIN

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже осудил решение США о частичной отмене нефтяных санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, решение главы Белого дома Дональда Трампа о частичном ослаблении санкций может пополнить бюджет России на 10 миллиардов долларов.

Ранее США сняли санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.

Действие новой лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном. Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что эта мера будет применяться только к нефти, которая уже в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

Помимо этого, американские власти высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. Доставка энергоносителя займет около 120 дней.

Ситуация на энергетическом рынке осложнилась на фоне американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Вашингтона в странах Персидского залива.

Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Исламская Республика предупредила, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.

