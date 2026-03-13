Песков назвал смягчение нефтяных санкций против РФ попыткой США стабилизировать рынки

США пытаются стабилизировать энергетические рынки смягчением нефтяных санкций против России. В этом плане интересы Москвы и Вашингтона совпадают, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов об оценке действий Штатов по снятию санкций с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.

Действие новой лицензии продлится до 11 апреля и не будет распространяться на транзакции, связанные с Ираном. Глава американского Минфина Скотт Бессент пояснил, что эта мера будет применяться только к нефти, которая уже в пути, и "не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству".

Кроме того, власти США высвободят из своего стратегического резерва 172 миллиона баррелей нефти. Доставка энергоносителя займет около 120 дней.

Дестабилизация на энергетических рынках возникла на фоне американо-израильских ударов по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы США в странах Персидского залива.

Позже появилась информация о закрытии Ормузского пролива для движения судов. Исламская Республика предупредила, что будет уничтожать любые корабли, которые нарушат запрет, в том числе нефтяные танкеры.