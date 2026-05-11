Наталья Сергунина: в столице учредили грант на съемки в кинопарке "Москино"

Правительство Москвы учредило грант для отечественных создателей фильмов и сериалов. При его помощи они могут компенсировать часть затрат на проведение съемок в кинопарке "Москино", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Новая мера поддержки дополнительно расширит возможности представителей индустрии. Грант позволит возместить до 30 процентов расходов при работе в кинопарке, в том числе на аренду натурных площадок, реквизита и техники", – отметила она.

Условия и подача документов доступны на киноплатформе "Москино". Максимальный размер выплат по одному проекту составит 20 миллионов рублей. Итоговая сумма будет зависеть от подтвержденных затрат.

В программу включен грант за продвижение образа Москвы в кино. В прошлом году его получили авторы 15 картин. Также был учрежден грант для зарубежных представителей индустрии. В отборе могут принять участие съемочные команды, состоящие из московских и иностранных кинокомпаний.

В кинопарке "Москино" сняли уже более 200 проектов. В их число вошли фильмы "Простоквашино" и "Буратино", военная драма "В списках не значился", сериал "Граница миров" и другие.

В прошлом году площадь кинопарка увеличилась почти в два раза: с 180 до 356 гектаров. Там появились декорации "Современная Москва", "Москва времен конструктивизма", "Брестская крепость", "Соборная площадь", "Городской дворик", "Москва 1940-х годов", "Аэропорт Юрово", "Витебский вокзал" и "Древнерусский город".

Кроме того, в 2025 году "Москино" посетили около 200 продюсеров и режиссеров из Индии, Китая, Таиланда, Бразилии, Индонезии, Белоруссии, Казахстана, Южно-Африканской Республики и других стран.

Ранее сообщалось, что с января по март текущего года кинопроизводители воспользовались цифровой платформой "Москино" свыше 40 тысяч раз. Это в полтора раза больше, чем показатели аналогичного периода 2025-го. Всего съемочным группам доступно для бронирования около 700 пространств.

